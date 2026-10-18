Европа пытается нарастить поставки СПГ до запрета на импорт из России

Европейские покупатели стремятся закупить больше российского СПГ до вступления в силу запрета ЕС с 1 января 2027 года. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести». По его данным, за девять месяцев Россия поставила в Европу 12 млн тонн сжиженного газа — больше, чем годом ранее.

«Такое впечатление, что наши европейские партнёры хотят быстрее заполнить, больше купить до 1 января», — сказал Новак.

Вице-премьер назвал европейский газовый рынок несбалансированным и выразил удивление предстоящим запретом. По его оценке, запасы в хранилищах примерно на 10% ниже среднего уровня для этого времени года за предыдущие годы.

Отказ ЕС от российского газа проходит поэтапно. Ограничения для действовавших краткосрочных контрактов на СПГ начали применяться 25 апреля 2026 года, на трубопроводный газ — 17 июня. Для долгосрочных соглашений по СПГ переходный период закончится 1 января 2027 года.