Россия готова увеличить поставки энергоресурсов в Европу и продолжает выполнять действующие контракты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«Мы готовы обеспечивать поставки в большем объёме. Не мы, не Россия отказалась от дешёвых и стабильных поставок энергоресурсов. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше продолжаем исполнять свои контракты», — сказал Новак.

Сейчас значительная часть российского экспорта переориентирована на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новак отмечал, что страны АТР стали основными партнёрами России в энергетической сфере. Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 14 по 16 октября. В центре обсуждения — вопросы развития энергетики и международного сотрудничества.

Ранее Новак напомнил, что с 2022 года европейские страны закупили российские энергоресурсы на $320,7 млрд. А с начала года объём затрат составил $21,3 млрд. Новак подчеркнул, что Россия продолжает выполнять обязательства перед зарубежными партнёрами по действующим контрактам. По его словам, за последние годы доля поставок в Евросоюз существенно изменилась не по инициативе Москвы.