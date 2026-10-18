Новак: Дизель будут доставлять в США танкерами Aframax по 100 тыс. тонн за рейс

Российское дизельное топливо планируют отправлять в Соединённые Штаты преимущественно на крупных нефтеналивных судах класса Aframax, способных перевозить около 100 тысяч тонн груза. При этом окончательный выбор транспорта будет зависеть от условий будущих сделок. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам зампреда правительства, для доставки нефтепродуктов на значительные расстояния обычно задействуют несколько категорий танкеров. Однако именно Aframax рассматривается как один из основных вариантов для трансатлантических перевозок.

«Могут быть разными, это зависит от коммерческих условий», — уточнил Новак, говоря о возможных типах судов.

Вице-премьер также подчеркнул, что после смягчения американских санкций препятствий для организации морских поставок возникнуть не должно. По его словам, действующие послабления распространяются не только на перевозку топлива, но и на фрахт танкеров и страхование грузов.