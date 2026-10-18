Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 09:48

Новак рассказал, когда США получат заветный дизель из России

Новак: Дизель поступит из России в США через 15–20 дней после подписания сделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке уже через 15–20 дней после заключения коммерческих соглашений. Москва и Вашингтон перешли к обсуждению конкретных условий поставок, а потенциальные покупатели в США уже определены. Об этом ИС «Вести» рассказал вице-премьер России Александр Новак.

По словам заместителя председателя правительства, американское Министерство энергетики обозначило компании, которые выступят контрагентами при закупке российского горючего. Сейчас стороны согласовывают стоимость, объёмы и другие параметры будущих сделок.

«Как только они будут подписаны, там в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки», — пояснил Новак, говоря о сроках доставки продукции в Соединённые Штаты.

При этом для государств, расположенных ближе к России, транспортировка займёт значительно меньше времени. Таким образом, отечественные производители смогут оперативнее отправлять дополнительные партии нефтепродуктов и другим зарубежным покупателям.

Вице-премьер напомнил, что подготовка к возобновлению экспорта началась после телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Уже на следующий день российское правительство выпустило распоряжение о снятии части ограничений на вывоз дизельного топлива. Это открыло возможность для заключения новых внешнеторговых контрактов.

В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю
В Конгрессе США добиваются блокировки сделки Трампа с Россией по дизелю

Ранее Life.ru сообщал, что окончательную стоимость российского дизеля для США определят на коммерческих переговорах. Пока неизвестно, будут ли поставки осуществляться по рыночным котировкам или с дисконтом. При этом американский Минфин выдал временное разрешение на связанные с российским топливом операции, действующее до 7 апреля 2027 года.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Александр Новак
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar