Новак рассказал, когда США получат заветный дизель из России

Российское дизельное топливо может появиться на американском рынке уже через 15–20 дней после заключения коммерческих соглашений. Москва и Вашингтон перешли к обсуждению конкретных условий поставок, а потенциальные покупатели в США уже определены. Об этом ИС «Вести» рассказал вице-премьер России Александр Новак.

По словам заместителя председателя правительства, американское Министерство энергетики обозначило компании, которые выступят контрагентами при закупке российского горючего. Сейчас стороны согласовывают стоимость, объёмы и другие параметры будущих сделок.

«Как только они будут подписаны, там в течение 15-20 дней топливо поступит на рынки», — пояснил Новак, говоря о сроках доставки продукции в Соединённые Штаты.

При этом для государств, расположенных ближе к России, транспортировка займёт значительно меньше времени. Таким образом, отечественные производители смогут оперативнее отправлять дополнительные партии нефтепродуктов и другим зарубежным покупателям.

Вице-премьер напомнил, что подготовка к возобновлению экспорта началась после телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Уже на следующий день российское правительство выпустило распоряжение о снятии части ограничений на вывоз дизельного топлива. Это открыло возможность для заключения новых внешнеторговых контрактов.

Ранее Life.ru сообщал, что окончательную стоимость российского дизеля для США определят на коммерческих переговорах. Пока неизвестно, будут ли поставки осуществляться по рыночным котировкам или с дисконтом. При этом американский Минфин выдал временное разрешение на связанные с российским топливом операции, действующее до 7 апреля 2027 года.