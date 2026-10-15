Новак: Цену российского дизеля для США определят на коммерческих переговорах

Стоимость российского дизельного топлива для поставок в США будет определяться в ходе коммерческих переговоров между продавцами и покупателями. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

«Это предмет коммерческих переговоров», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли российское топливо продавать по рыночным котировкам или с дисконтом.

Ранее Новак сообщал, что поставки дизеля в США и на другие зарубежные рынки планируется осуществлять напрямую по контрактам. Российские компании уже ведут переговоры с потенциальными покупателями, к обсуждению также подключились энергетические ведомства двух стран.

Возможность поставок появилась после того, как американский Минфин выдал временную лицензию на операции с российским дизельным топливом. Она действует до 7 апреля 2027 года.

При этом вопрос о продлении разрешения пока не обсуждается. По словам Новака, говорить об этом преждевременно: решение будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее Life.ru писал, что российский дизель может поступить на рынок США уже в ближайшие две недели. Договорённость о поставках появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Россия планирует отправить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля в октябре, 500 тысяч тонн — в ноябре и около миллиона тонн — в декабре, а в дальнейшем объёмы могут вырасти до трёх миллионов тонн в месяц. Для реализации поставок Минфин США выдал специальную лицензию, которая до 7 апреля 2027 года разрешает операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США. Вашингтон таким образом временно вывел эти операции из-под действующих санкционных ограничений.