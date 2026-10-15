Российское дизельное топливо поступит на рынок США в ближайшие две недели
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Российское дизельное топливо в ближайшее время поступит на американский рынок. Согласно сообщениям New York Post, первая партия «должна оказаться здесь в следующие две недели, если было сделано всё» необходимое для реализации контрактов.
Ожидается, что грузы прибудут до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Источники указывают, что Москва согласилась направить «весьма существенный» объём ресурса.
Вице-премьер Александр Новак уточнил график отгрузок. Страна начинает снимать запрет на вывоз дизеля раньше установленных сроков. В октябре планируется отгрузить 300 тысяч тонн, в ноябре — 500 тысяч, а к декабрю показатель достигнет миллиона тонн с дальнейшим ростом до 3 миллионов ежемесячно.
Договорённость по дизелю появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Американский президент тогда заявил, что Россия готова немедленно вывести на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем ещё миллион тонн. В перспективе речь может идти ещё о трёх миллионах тонн — объём будет зависеть от возможностей российских НПЗ. Для реализации договорённостей Минфин США выпустил специальную лицензию, разрешив операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизеля, в том числе в США, до 7 апреля 2027 года. Таким образом, Вашингтон сделал для этих поставок временное исключение из действующих санкционных ограничений. Трамп объяснял решение необходимостью увеличить предложение топлива и снизить цены на дизель, которые в США приблизились к рекордным значениям.
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