Российское дизельное топливо поступит на рынок США в ближайшие две недели

Договорённость по дизелю появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Американский президент тогда заявил, что Россия готова немедленно вывести на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн топлива, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем ещё миллион тонн. В перспективе речь может идти ещё о трёх миллионах тонн — объём будет зависеть от возможностей российских НПЗ. Для реализации договорённостей Минфин США выпустил специальную лицензию, разрешив операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизеля, в том числе в США, до 7 апреля 2027 года. Таким образом, Вашингтон сделал для этих поставок временное исключение из действующих санкционных ограничений. Трамп объяснял решение необходимостью увеличить предложение топлива и снизить цены на дизель, которые в США приблизились к рекордным значениям.