Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие сторонники немедленного введения санкций против России позвонили ему с извинениями. Американский лидер отметил, что эти люди не знали о переговорах по освобождению Стивена Хаббарда.

«Многие люди, требовавшие немедленного введения санкций против России, звонили президенту Трампу, чтобы извиниться за то, что не знали о его переговорах об освобождении Стивена Хаббарда, что является действительно важной и значимой сделкой для США. Если бы санкции были введены, эти переговоры, безусловно, полностью бы прекратились», — написал он в Truth Social.

На прошлой неделе Трамп отказался применять жёсткие антироссийские санкции, предусмотренные законом, разработанным при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Американский президент решил пока не задействовать эти меры.

Напомним, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение Стивена Хаббарда. Американец был осуждён в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и получил шесть лет и десять месяцев колонии. Накануне Дональд Трамп рассказал, что лично обращался к российскому лидеру с просьбой отпустить заключённого.

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