Сын освобождённого американца Хаббарда поблагодарил Путина и Трампа

Сын освобождённого в России американца Стивена Хаббарда, православный священник отец Иосиф, поблагодарил президентов Владимира Путина и Дональда Трампа за возвращение своего отца на свободу. Он направил письмо, в котором отметил усилия американской администрации и гуманное решение российского лидера. С документом ознакомилось РИА «Новости».

«Я благодарен президенту Трампу и его администрации за усилия, предпринятые ради моего отца, а также президенту Путину за проявленный акт гуманизма», — говорится в обращении священнослужителя.

Письмо отца Иосифа Коулмана, представляющего Намасскую и Оринисскую митрополию Кипрской православной церкви, распространило адвокатское бюро «ЕПАМ».

Освобождение Хаббарда стало известно 21 октября во время переговоров Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Российский лидер сообщил, что гражданин США уже находится в аэропорту Пулково. Уиткофф, в свою очередь, выразил признательность за его освобождение.

Хаббард — 73-летний уроженец штата Мичиган, проживавший на Украине с 2014 года. По версии российского следствия, в феврале 2022-го он заключил контракт с подразделением территориальной обороны в Изюме и участвовал в боевых действиях за денежное вознаграждение.

В октябре 2024 года Московский городской суд признал американца виновным в наёмничестве и приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. При этом американские власти ранее считали его заключение неправомерным.

Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за освобождение Хаббарда. Вашингтон добивался возвращения своего гражданина, а Дональд Трамп лично обращался к российскому президенту с соответствующей просьбой.