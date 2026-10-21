Трамп заявил, что США никого не отдавали России за освобождение Хаббарда

США не передавали России заключённых в обмен на освобождение американца Стивена Хаббарда. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, назвав произошедшее беспрецедентной ситуацией для Москвы.

«Беспрецедентная ситуация для России. Не было необходимости в «обмене» для его освобождения», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп также раскритиковал предыдущую администрацию США. По его мнению, Хаббард должен был выйти на свободу ещё при Джо Байдене, однако тогда переговоры с Кремлём зашли в тупик.

Хаббард находился в российском заключении по делу о наёмничестве. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября Трамп сообщил о личной просьбе к Путину освободить Хаббарда, но тогда не раскрыл ответ Москвы. На следующий день о положительном решении стало известно во время переговоров российского президента со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Американский представитель поблагодарил Путина за освобождение соотечественника.