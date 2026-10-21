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Опубликовано 21 октября, 12:18

Путин заявил, что освобождённый американец Хаббард находится в Пулково

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с американским эмиссаром Стивеном Уиткоффом заявил, что гражданин США Стивен Хаббард, освобождения которого добивался Дональд Трамп, находится в петербургском аэропорту Пулково.

Хаббард был задержан в апреле 2022 года. Как установило следствие, он заключил контракт с подразделением территориальной обороны Украины в Изюме и участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение.

Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина
Россия освободила осуждённого американца Хаббарда: Уиткофф поблагодарил Путина

20 октября Дональд Трамп публично рассказал о просьбе освободить Стивена Хаббарда. Президент США подчеркнул, что подробно обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным, но не стал говорить о результатах разговора. Американец отбывал наказание после приговора Мосгорсуда, вынесенного в октябре 2024 года.

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Полина Никифорова
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