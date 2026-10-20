Трамп попросил Путина освободить осуждённого в России американца Хаббарда

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина освободить 72-летнего американца Стефана Хаббарда, который отбывает наказание в России за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Глава Белого дома сообщил об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне.

«Я говорил с президентом Путиным по поводу Хаббарда. Я долго говорил с ним, я обратился к нему с просьбой отпустить его. Посмотрим, что произойдёт», — заявил Трамп.

Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на возвращение Хаббарда в Соединённые Штаты. По его словам, настало время освободить гражданина США. При этом Трамп не уточнил, какой ответ получил от Путина и удалось ли сторонам достичь предварительных договорённостей.

Хаббард получил срок по делу об участии в вооружённом конфликте на стороне Украины. 7 октября 2024 года Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.

Во время рассмотрения дела американец признал предъявленные ему обвинения. Суд также зачёл в срок наказания время его пребывания под стражей начиная с апреля 2022 года.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина более удобным собеседником, чем Владимира Зеленского. В интервью телеканалу Newsmax американский президент заявил, что взаимодействовать с российским лидером ему проще, чем с украинским руководством. Ранее он также выражал мнение, что Москва больше заинтересована в урегулировании конфликта, чем Киев. Трамп неоднократно призывал Зеленского перейти от обсуждения возможных условий мира к заключению соглашения. Кроме того, американский лидер критиковал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его оценке, такие атаки способствуют росту мировых цен на нефть и причиняют ущерб другим государствам.