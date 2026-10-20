Рябков сообщил о переговорах спецслужб России и США по заключённым

Россия и США продолжают обсуждать вопросы освобождения заключённых по каналам специальных служб. Контакты между профильными ведомствами двух стран сохраняются, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона по другим направлениям. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«По каналам спецслужб диалог ведётся. Профильные ведомства находятся в контакте», — сообщил дипломат.

Рябков сделал заявление, отвечая на вопрос о возможном освобождении американского гражданина Стивена Хаббарда, находящегося в России. Замглавы МИД подтвердил наличие контактов, однако не стал раскрывать подробности переговоров и возможные сроки принятия решений.

«Мы видели то, что президент Трамп публично озвучил, фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему», — добавил замминистра.