Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:17

Песков сообщил о регулярных контактах с США по обмену заключёнными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецслужбы России и США продолжают регулярно контактировать по вопросам обмена заключёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счёт», — сказал представитель Кремля.

Санкции в обмен на заключённых: Трамп поддержал новую схему переговоров с Россией
Санкции в обмен на заключённых: Трамп поддержал новую схему переговоров с Россией

Также Песков опроверг переговоры России и США о смягчении санкций в обмен на освобождение заключённых. Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, обсуждали ли Москва и Вашингтон такую схему. Поводом стали сообщения The Atlantic о предложении спецпосланника США Джона Коула, которое, по данным издания, предусматривает частичное ослабление ограничений против РФ в обмен на освобождение ряда заключённых.

Больше новостей о российско-американских отношениях и дипломатических контактах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar