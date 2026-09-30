Песков сообщил о регулярных контактах с США по обмену заключёнными

Спецслужбы России и США продолжают регулярно контактировать по вопросам обмена заключёнными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счёт», — сказал представитель Кремля.

Также Песков опроверг переговоры России и США о смягчении санкций в обмен на освобождение заключённых. Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, обсуждали ли Москва и Вашингтон такую схему. Поводом стали сообщения The Atlantic о предложении спецпосланника США Джона Коула, которое, по данным издания, предусматривает частичное ослабление ограничений против РФ в обмен на освобождение ряда заключённых.