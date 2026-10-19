Трамп сообщил о переговорах с Россией по освобождению гражданина США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой об освобождении американского гражданина, которого удерживают на территории России. По словам главы Белого дома, мужчина может вернуться на родину в ближайшее время.

«Давайте посмотрим, что будет. Это произойдёт совсем скоро», — сказал Трамп, комментируя перспективы возвращения американца.

Президент США уточнил, что Вашингтон пытается добиться освобождения своего гражданина уже продолжительное время. Работа в этом направлении началась ещё до его возвращения в Белый дом.

При этом Трамп не раскрыл личность задержанного и не уточнил, по какому делу тот находится под стражей. Американский лидер также не сообщил, обсуждают ли Москва и Вашингтон возможность обмена заключёнными.

Ранее Трамп назвал условия проведения трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский президент допустил возможность переговоров с лидерами России и Китая, однако связал их организацию с обсуждением ядерного разоружения. По его словам, именно ход консультаций по денуклеаризации станет основой для планирования такого саммита. Глава Белого дома подтвердил готовность принять участие во встрече, если стороны проявят заинтересованность. При этом конкретных договорённостей о сроках и месте проведения переговоров пока нет.