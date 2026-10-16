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Опубликовано 16 октября, 21:58

«Безусловно, хотел бы»: Трамп ждёт Путина на саммите G20, но не знает, приедет ли он

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Майами. Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке президентской резиденции.

«Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможном участии Путина.

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Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. Российский шерпа в G20, начальник экспертного управления президента РФ рассказал, при каких условиях Владимир Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки» в Майами. По его словам, окончательное решение о поездке российского лидера в США будет принято ближе к декабрьской встрече. При этом Москва намерена учитывать повестку саммита, геополитическую обстановку и практическую целесообразность личного участия президента.

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Юрий Лысенко
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