Молчание — золото: Почему Путин не спешит принимать приглашение на саммит G20

Пауза Москвы с ответом на приглашение Владимира Путина на саммит G20 заставляет Вашингтон ждать дальнейших шагов России. К такому выводу пришёл «Царьград», который считает, что отсутствие окончательного решения сейчас работает в пользу российской стороны.

Издание обращает внимание на сам характер ожидания ответа из Москвы. По оценке авторов материала, Вашингтон заинтересован в определённости вокруг возможного участия Путина во встрече «двадцатки», тогда как российская сторона пока не спешит раскрывать свои планы.

Именно эта неопределённость, как полагает издание, позволяет Москве сохранять пространство для дальнейшего решения. В материале ситуацию рассматривают не как простую задержку с ответом, а как фактор, который заставляет американскую сторону ориентироваться на последующие сигналы из России.

Приглашение на саммит Москва получила ранее. В Кремле также сообщали, что вопрос участия Путина пока окончательно не решён. Эти заявления уже звучали публично и служат контекстом для нынешней оценки издания.

Саммит G20 должен пройти в Майами 14–15 декабря. Возможное участие российского лидера остаётся одной из тем вокруг предстоящей встречи.

Тем временем на министерскую встречу G20 в США прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Он возглавляет межведомственную делегацию РФ на совещании министров торговли стран «двадцатки» в Милуоки, которое проходит 30 сентября и 1 октября. В повестку вошли торговля продовольствием, борьба с использованием принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных производственных мощностей и хронического перепроизводства.