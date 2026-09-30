Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 18:47

Решетников прибыл в США на министерскую встречу саммита G20

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в американский Милуоки, где проходит встреча министров торговли стран G20. Он возглавляет межведомственную делегацию РФ.

Совещание проходит 30 сентября и 1 октября. В числе основных тем — торговля продовольствием, борьба с использованием принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных производственных мощностей и хронического перепроизводства.

Американская сторона также включила в программу обсуждение принципа наиболее благоприятствуемой нации в мировой торговле. Организатором министерской встречи выступает торговый представитель США Джеймисон Грир.

В первый день участники также проводят отдельную встречу по проблеме избыточных мощностей в сталелитейной промышленности и посещают предприятие Rockwell Automation. Основные заседания министров запланированы на 1 октября.

Песков: Путин пока не принял решение об участии в саммите G20 в Майами
Песков: Путин пока не принял решение об участии в саммите G20 в Майами

Нынешняя встреча проходит в рамках председательства США в G20. В декабре в стране состоится уже саммит лидеров «двадцатки»: ранее Life.ru писал, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину. Встреча глав государств намечена на 14–15 декабря в Майами.

Больше новостей о глобальной торговле, рынках и международной экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Максим Решетников
  • США
  • g20
  • Минэкономразвития РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar