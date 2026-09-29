Песков: Путин пока не принял решение об участии в саммите G20 в Майами
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Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, примет ли он участие в саммите G20, который пройдёт в Майами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с RTVI заявил, что на данный момент ответ на этот вопрос отсутствует, несмотря на наличие приглашения от американской администрации.
Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, принял ли российский лидер приглашение Вашингтона, Песков лаконично ответил: «Пока нет». Такая формулировка свидетельствует о том, что вопрос участия главы государства в международном мероприятии находится в стадии рассмотрения и не является предрешённым.
Напомним, что вопрос участия Владимира Путина в саммите G20 обсуждается на фоне приглашения российской стороны на встречу лидеров «двадцатки». Life.ru рассказывал, что США официально пригласили президента РФ принять участие в декабрьском саммите G20. Позже в Кремле заявили, что приглашение получено и будет рассмотрено по дипломатическим каналам. Представители российской стороны отмечали, что окончательный формат участия будет определён после оценки всех обстоятельств.
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