Песков: Путин пока не принял решение об участии в саммите G20 в Майами

Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, примет ли он участие в саммите G20, который пройдёт в Майами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с RTVI заявил, что на данный момент ответ на этот вопрос отсутствует, несмотря на наличие приглашения от американской администрации.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, принял ли российский лидер приглашение Вашингтона, Песков лаконично ответил: «Пока нет». Такая формулировка свидетельствует о том, что вопрос участия главы государства в международном мероприятии находится в стадии рассмотрения и не является предрешённым.