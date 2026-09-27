В Кремле оценили жест США с приглашением Путина на саммит G20

Москва положительно оценила форму приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, однако пока не считает её поводом для далеко идущих выводов. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Шаг, который мы ценим — сам тот факт, что Путин именно так был приглашён на «двадцатку». Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно», — сказал представитель Кремля.

О готовности принять российского лидера на саммите 23 сентября заявил госсекретарь США Марко Рубио. Встреча G20 запланирована на декабрь в Майами.

Приглашение российского лидера уже вызвало реакцию в Европе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обратила внимание на различия в заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля по этому поводу.