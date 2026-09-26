Британский военный аналитик Александр Меркурис счёл заявления главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 признаком стремления Киева как можно скорее добиться прекращения огня. Свою оценку он высказал в эфире YouTube-канала.

По мнению Меркуриса, украинские власти сталкиваются сразу с несколькими нарастающими проблемами, а положение руководства страны становится всё сложнее. На этом фоне аналитик обратил внимание на инициативы экс-комика по организации новых переговоров.

«Мы наблюдаем всё более отчаянные и лихорадочные попытки добиться хоть какого-то прекращения огня», — сказал Меркурис.

Он напомнил, что Зеленский вновь заговорил о возможной встрече с президентами России и США на полях декабрьского саммита G20, который пройдёт 14–15 декабря 2026 года в Майами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет от Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для этого киевскому главарю и президенту России Владимиру Путину необходимо договориться друг с другом. Республиканец неоднократно заявлял, что Москва и Киев должны прийти к соглашению для завершения конфликта.