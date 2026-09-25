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Опубликовано 25 сентября, 17:53

Bloomberg: Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского приехать в Москву для личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Белого дома поддержал российскую столицу в качестве возможной площадки для встречи. Москва неоднократно заявляла, что готова принять Зеленского и гарантировать ему безопасность.

Сам украинский политик уже не раз отвергал поездку в Россию. В качестве альтернативы он предлагал провести переговоры в Турции, Швейцарии, одной из ближневосточных стран или на саммите G20 в Майами.

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Между тем накануне Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе. По словам представителя Кремля, российская сторона предоставит украинскому политику все необходимые гарантии безопасности.

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Николь Вербер
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