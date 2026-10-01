«Достаточно сложные»: Решетников оценил ключевые темы американского председательства в G20

Далеко не все вопросы, которые США как председатель «Большой двадцатки» вынесли на обсуждение в этом году, встречают поддержку всех участников. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на встрече министров G20 в американском Милуоки.

«Те темы, которые Соединенные Штаты как председатели в «двадцатке» в этом году вытащили, что называется, как ключевые, они в общем и целом достаточно сложные и, мягко говоря, далеко не все из них вызывают общую поддержку», — сказал он.

Именно он возглавляет делегацию России на этой встрече. По данным Минэкономразвития, перед участниками поставили большой список актуальных вопросов. Среди них — борьба с избыточными мощностями и затяжным перепроизводством.

Как ранее сообщал Life.ru, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что почти все страны G20 поддержали идею совместных мер против экономических перекосов, возникающих из-за масштабного экспорта дешёвых товаров. По его словам, единственным исключением стал Китай, который и заблокировал принятие общего коммюнике. Из-за этого достичь полного консенсуса не удалось.