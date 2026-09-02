Бессент: Китай заблокировал совместное коммюнике G20 по торговым дисбалансам

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что почти все участники G20 поддержали идею совместных мер против экономических перекосов, которые возникают из-за масштабного экспорта товаров по низким ценам. Исключением, по его словам, стал Китай.

«Я надеялся, что сегодня смогу объявить о принятии единогласного совместного коммюнике, которое отразило бы итоги всей той огромной работы, проделанной нами вместе за последние несколько дней и в течение года. К сожалению, все члены G20, за исключением одного, не смогли этого сделать. Мы не смогли достичь полного консенсуса», — заявил он.

Такой итог Бессент озвучил после двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков «Группы двадцати». Американская сторона предлагала коллегам ориентироваться на подход администрации Дональда Трампа: использовать тарифы и другие инструменты для сокращения торговых дисбалансов.

По словам главы Минфина США, речь идёт прежде всего о странах с нерыночной экономикой, которые наращивают поставки дешёвой продукции за рубеж. Он утверждает, что подобная модель не может сохраняться в долгосрочной перспективе. При этом Бессент отдельно указал на позицию Пекина. Китай, имеющий крупнейший в мире профицит счёта текущих операций, не поддержал предложенный подход.

Американская администрация связывает торговый перекос между двумя крупнейшими экономиками мира с китайским экспортом: КНР сохраняет значительное положительное сальдо торговли, тогда как США сталкиваются с дефицитом. По его словам, после введения новой системы пошлин рынки других стран могут столкнуться с ростом потока китайских товаров. Министр затронул предстоящие переговоры Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Скотт Бессент заявил, что странам G20 стоит пересмотреть условия торговли с Китаем из-за рекордного профицита Пекина и растущего потока китайского экспорта на мировые рынки. Проблема уже вышла за рамки отношений Вашингтона и Пекина. Китай завершил 2025 год с рекордным торговым профицитом почти в $1,2 трлн, причём рост поставок на другие рынки помог компенсировать давление со стороны американских тарифов.