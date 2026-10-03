Путин может приехать в США: В России назвали условия участия в саммите G20
Решение об участии Путина в саммите G20 в США примут ближе к встрече
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Окончательное решение об участии Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в Майами пока не принято. Российский шерпа в «двадцатке», начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что определённость появится ближе к дате мероприятия.
По его словам, при принятии решения будут учитывать целую совокупность факторов. Среди них содержание предстоящего саммита и общий геополитический контекст.
Агафонов подчеркнул, что должна быть понятна практическая цель возможного участия российского лидера. Решение будут принимать исходя из того, насколько содержательной окажется подготовка мероприятия и какие вопросы предстоит обсуждать.
«Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение», — сказал российский шерпа.
При этом Агафонов отметил позицию американской стороны. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее достаточно определённо высказался в пользу участия российского коллеги в саммите.
Встреча шерп G20, посвящённая подготовке декабрьского саммита, состоялась в Вашингтоне. Саммит объединения запланирован на декабрь в Майами, штат Флорида.
Вопрос участия Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в Майами уже несколько месяцев остаётся открытым. Ранее Life.ru сообщал, что Кремль получил приглашение российскому лидеру, однако окончательное решение по формату участия не принято. При этом в Москве подчёркивали, что решение будет приниматься с учётом всех обстоятельств. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Москва изучит совокупность факторов, после чего Путин лично определится с участием во встрече. Официальное приглашение от Вашингтона российской стороне передал госсекретарь США Марко Рубио. Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря в Дорале, в окрестностях Майами.
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