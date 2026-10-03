Путин может приехать в США: В России назвали условия участия в саммите G20

Окончательное решение об участии Владимира Путина в декабрьском саммите G20 в Майами пока не принято. Российский шерпа в «двадцатке», начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что определённость появится ближе к дате мероприятия.

По его словам, при принятии решения будут учитывать целую совокупность факторов. Среди них содержание предстоящего саммита и общий геополитический контекст.

Агафонов подчеркнул, что должна быть понятна практическая цель возможного участия российского лидера. Решение будут принимать исходя из того, насколько содержательной окажется подготовка мероприятия и какие вопросы предстоит обсуждать.

«Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение», — сказал российский шерпа.

При этом Агафонов отметил позицию американской стороны. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее достаточно определённо высказался в пользу участия российского коллеги в саммите.

Встреча шерп G20, посвящённая подготовке декабрьского саммита, состоялась в Вашингтоне. Саммит объединения запланирован на декабрь в Майами, штат Флорида.