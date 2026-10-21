Каллас анонсировала новые ограничения против нефти РФ в 22-м пакете санкций ЕС

Евросоюз намерен включить новые ограничения против российской нефти в 22-й пакет санкций. Меры также могут затронуть энергетический и банковский секторы России, а также зарубежные компании. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления на заседании Европарламента в Страсбурге.

Каллас сообщила, что предложила включить в готовящийся пакет «новые рестрикции против теневого флота». Речь идёт об иностранных танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты в условиях действующих европейских ограничений.

По словам главы дипломатии ЕС, дополнительные меры планируют распространить на российские энергетические и финансовые организации. Брюссель также рассматривает возможность введения санкций против отдельных компаний и структур из третьих стран.

Новые ограничения европейские власти намерены подготовить на фоне энергетического кризиса в ЕС. При этом Каллас не уточнила, какие именно предприятия и суда могут попасть под санкции.

Ранее в Евросоюзе допустили прекращение согласования новых санкций против России после февраля 2027 года. Европейские политики опасаются осложнений из-за предстоящих президентских выборов во Франции. Первый тур президентских выборов запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет участвовать в выборах из-за ограничения числа президентских сроков подряд.