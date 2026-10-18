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Опубликовано 18 октября, 20:34

В ЕС допустили прекращение новых санкций против РФ после февраля 2027 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Евросоюзе опасаются, что после февраля 2027 года согласовать новые санкции против России станет практически невозможно из-за президентских выборов во Франции. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По словам собеседников издания, февраль следующего года может стать «последней возможностью» для ЕС утвердить очередной пакет ограничений против Москвы. Затем президентская кампания во Франции войдёт в наиболее активную фазу, что способно осложнить согласование новых решений.

Особое внимание европейские политики уделяют перспективам партии «Национальное объединение» и её представительницы Марин Ле Пен. Источники газеты допускают, что в случае прихода к власти французские правые могут выступить за смягчение политики в отношении России и сокращение помощи Украине.

Президентские выборы во Франции запланированы на весну 2027 года. Первый тур должен пройти 18 апреля, второй — 2 мая. Действующий президент Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд.

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Ранее Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Украины. По мнению политика, тяжёлое положение государственных финансов не позволяет Парижу сохранять прежние объёмы поддержки Киева. Ле Пен призвала французские власти открыто признать бюджетные ограничения и предупредить украинское руководство о возможном сокращении выплат.

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Юрий Лысенко
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