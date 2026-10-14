Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на финансирование Украины

Франция больше не располагает средствами для продолжения финансовой поддержки Украины, считает лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом политик заявила в эфире телеканала BFMTV.

По словам Ле Пен, бюджетное положение республики стало настолько тяжёлым, что дальнейшее выделение денег Киеву невозможно. Она подчеркнула, что французские власти должны открыто признать ограниченность своих финансовых возможностей.

Политик призвала заранее предупредить главаря киевского руководства Владимира Зеленского о перспективах прекращения выплат. По её мнению, Парижу не следует создавать у Киева ложных ожиданий относительно способности Франции бесконечно продолжать финансирование.

При этом Ле Пен охарактеризовала состояние государственных финансов страны как чрезвычайно опасное. Она выразила уверенность, что в сложившихся обстоятельствах прежний уровень денежных обязательств перед Украиной сохранить не удастся.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к президентским выборам 2027 года. Согласно данным опроса Ifop-Fiducial, Ле Пен может получить 35% голосов в первом туре.

Голосование назначено на 18 апреля 2027 года. Если ни один претендент не получит абсолютного большинства, 2 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Ранее Life.ru сообщал о намерении Ле Пен заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, предусматривающий до €100 млрд для Украины. Политик также выступила против вступления Киева в ЕС, назвав такой шаг экономически разрушительным для Франции. При этом она допустила сохранение отдельных форм военной поддержки, включая подготовку украинских военнослужащих.