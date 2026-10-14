«Мы не можем больше»: Ле Пен пригрозила перекрыть Украине финансовые потоки и путь в ЕС

Марин Ле Пен, лидирующая в опросах перед президентскими выборами во Франции в 2027 году, заявила, что в случае победы намерена прекратить финансовую помощь Украине и не допустит её вступления в Евросоюз. При этом Париж, по её словам, сможет сохранить отдельные формы оперативной поддержки и подготовку украинских военнослужащих. Об этом политик рассказала Financial Times.

«Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много», — заявила Ле Пен.

Политик дала понять, что считает дальнейшие крупные расходы на Киев непосильными для Франции. Ещё в сентябре Ле Пен публично говорила, что состояние французских финансов больше не позволяет сохранять прежние объёмы поддержки Украины. Тогда она заявила, что у Парижа «нет на это средств».

Отдельно Ле Пен выступила против предусмотренного в новом семилетнем бюджете ЕС механизма финансирования Украины объёмом до €100 млрд. По данным FT, она готова добиваться блокировки бюджета и для давления на Брюссель предлагает удержать часть французского взноса в общую казну Евросоюза.

Не менее жёсткую позицию лидер «Национального объединения» заняла по вопросу членства Украины в ЕС. Она назвала возможное присоединение страны «харакири» для Франции, предупредив о потере части суверенитета и серьёзных экономических издержках.

При этом Ле Пен не выступает за полный отказ от контактов с Киевом. Ранее она призывала Францию организовать международную конференцию по урегулированию конфликта, предложив привлечь к переговорам Германию, Польшу и Турцию.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 18 апреля и 2 мая 2027 года. Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд, поэтому борьба идёт за его преемника. Марин Ле Пен уже объявила об участии в выборах и остаётся одним из лидеров гонки: ранее опрос Toluna Harris Interactive показывал её первое место во всех рассмотренных сценариях. Свежий опрос также выводит Ле Пен и лидера «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона во второй тур при всех протестированных раскладах.