Ле Пен назвала вступление Украины в ЕС «харакири» для Евросоюза

Присоединение Украины к Евросоюзу станет для объединения настоящим «харакири» и обернётся колоссальными экономическими потерями для Франции. Об этом заявила лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Financial Times.

Политик выступила категорически против предоставления Киеву членства в ЕС. По её мнению, такое решение грозит европейским государствам утратой суверенитета и серьёзными финансовыми последствиями. Особенно тяжёлым ударом расширение блока может стать для французской экономики.

Ле Пен также усомнилась в целесообразности дальнейшего финансирования Украины из общеевропейского бюджета. Она дала понять, что в случае победы на президентских выборах 2027 года Париж может пересмотреть своё участие в соответствующих программах. Продолжение денежных вливаний в Киев политик считает чрезмерной нагрузкой на французские финансы.

В разговоре с журналистами она напомнила о выделенном Евросоюзом кредите Украине на 90 миллиардов евро. По её словам, на Францию приходится 18 миллиардов, что представляет собой весьма значительную сумму. Кроме того, Ле Пен намерена добиваться сокращения взносов Парижа в общий бюджет объединения.

При этом лидер «Национального объединения» не выступает за выход Франции из ЕС. Вместо этого она рассчитывает добиться перераспределения полномочий в пользу национальных правительств. Такие изменения политик намерена продвигать в случае прихода к власти.

Между тем перспективы европейской интеграции Киева остаются туманными. Как писал Life.ru, Украина вряд ли завершит переговоры о членстве раньше 2030 года. Одним из серьёзных препятствий называются проблемы с коррупцией и необходимость проведения реформ.