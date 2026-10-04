Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

По словам Мерца, Берлин намерен добиваться ускорения евроинтеграции Украины и работать над этим вопросом в Брюсселе. Одновременно канцлер вновь предложил обсудить промежуточный формат — ассоциированное членство страны в ЕС.

«Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», — заявил канцлер.

Ранее Life.ru сообщал, что визит Мерца в Киев сопровождался разногласиями с Зеленским по вопросу вступления Украины в ЕС. Канцлер ФРГ предлагал промежуточный формат ассоциированного членства без права голоса, тогда как Зеленский настаивал на полноценном статусе. При этом Берлин продолжает поддерживать сам курс Украины на евроинтеграцию.