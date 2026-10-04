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Опубликовано 4 октября, 19:02

Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

По словам Мерца, Берлин намерен добиваться ускорения евроинтеграции Украины и работать над этим вопросом в Брюсселе. Одновременно канцлер вновь предложил обсудить промежуточный формат — ассоциированное членство страны в ЕС.

«Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», — заявил канцлер.

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Ранее Life.ru сообщал, что визит Мерца в Киев сопровождался разногласиями с Зеленским по вопросу вступления Украины в ЕС. Канцлер ФРГ предлагал промежуточный формат ассоциированного членства без права голоса, тогда как Зеленский настаивал на полноценном статусе. При этом Берлин продолжает поддерживать сам курс Украины на евроинтеграцию.

Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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