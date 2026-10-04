Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев помощью Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не разделяет мнение граждан страны, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Об этом он сказал во время визита в Киев.

«Я вижу эти опросы, слышу эти мнения и отношусь к ним серьёзно, хотя и не разделяю их», — заявил глава немецкого правительства.

Последние опросы показывают снижение поддержки наращивания военной помощи Киеву. По данным исследовательской группы Wahlen, доля немцев, выступающих за её увеличение, с февраля по июнь сократилась с 43% до 32%, а число сторонников сокращения поддержки выросло с 24% до 31%.

Сам Мерц 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вместе с ним приехали министр экономики Катерина Райхе и представители немецких компаний оборонной и энергетической отраслей.

Во время поездки Берлин объявил о новом пакете поддержки Украины. Он предусматривает €1 млрд военной помощи и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры, а также расширение сотрудничества в производстве беспилотников.

Ранее Life.ru рассказывал о критике поездки Мерца в Киев со стороны немецкой оппозиции. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что канцлер обещает Украине новые миллиарды на фоне нехватки средств внутри самой Германии.