Ещё 1600 компаний и физлиц: ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в санкционные списки около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в чёрный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», — написала она.

По словам Каллас, более половины новых фигурантов списка связаны с производственной цепочкой баллистических ракет.

Ограничения вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» ЕС.

Ранее, 7 октября, послы стран Евросоюза согласовали новый санкционный пакет. Тогда сообщалось, что ограничения затронут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Согласование на уровне послов предшествовало окончательному утверждению решения.