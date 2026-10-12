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Регион
Опубликовано 12 октября, 11:30

Ещё 1600 компаний и физлиц: ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Каллас: ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в санкционные списки около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в чёрный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», — написала она.

Politico: ЕС включит российское производство ракет в 22-й пакет санкций
Politico: ЕС включит российское производство ракет в 22-й пакет санкций

По словам Каллас, более половины новых фигурантов списка связаны с производственной цепочкой баллистических ракет.

Ограничения вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» ЕС.

Ранее, 7 октября, послы стран Евросоюза согласовали новый санкционный пакет. Тогда сообщалось, что ограничения затронут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Согласование на уровне послов предшествовало окончательному утверждению решения.

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Александра Вишнякова
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