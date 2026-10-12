Politico: ЕС включит российское производство ракет в 22-й пакет санкций

Евросоюз намерен ввести новые санкции против российского военно-промышленного комплекса, включая предприятия, занимающиеся производством ракет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой очередного пакета ограничительных мер.

По сведениям издания, Брюссель планирует установить рестрикции сроком на три года. Одним из основных направлений станет ракетная промышленность России. Всего в новые списки предполагается включить около 1600 физических и юридических лиц.

Дополнительные меры представители ЕС обсудят 12 октября на встрече министров иностранных дел в Люксембурге. В частности, рассматривается ужесточение порядка выдачи виз российским туристам. Аналогичные ограничения могут затронуть бывших военнослужащих.

Отдельный вопрос касается передвижения дипломатов РФ по территории Евросоюза. Участники встречи изучат возможности введения дополнительных запретов на их поездки между странами объединения. Окончательные решения по этим предложениям в публикации Politico не приводятся.