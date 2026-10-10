Российским туристам могут закрыть въезд в Европу: требование выставил премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Он заявил в эфире телерадиокомпании Yle, что поднимает этот вопрос в Евросовете.

«На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», — сказал Орпо. Свою инициативу политик объяснил «соображениями безопасности».

В последнее время страны Балтии и Северной Европы выступают за ужесточение визовых ограничений для россиян. Ранее Еврокомиссия заявила о планах предложить к концу 2026 года новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран. Финляндия и Швеция призвали ЕС ужесточить правила выдачи виз россиянам. Инициативу объясняли необходимостью усилить контроль за въездом граждан России в страны Евросоюза.