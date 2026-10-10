Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 13:24

Российским туристам могут закрыть въезд в Европу: требование выставил премьер Орпо

Финский премьер-министр Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием DALL-E

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием DALL-E

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Евросоюзу прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Он заявил в эфире телерадиокомпании Yle, что поднимает этот вопрос в Евросовете.

«На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», — сказал Орпо. Свою инициативу политик объяснил «соображениями безопасности».

Ещё четыре страны Европы закроют въезд россиянам без биометрии
Ещё четыре страны Европы закроют въезд россиянам без биометрии

В последнее время страны Балтии и Северной Европы выступают за ужесточение визовых ограничений для россиян. Ранее Еврокомиссия заявила о планах предложить к концу 2026 года новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран. Финляндия и Швеция призвали ЕС ужесточить правила выдачи виз россиянам. Инициативу объясняли необходимостью усилить контроль за въездом граждан России в страны Евросоюза.

Больше новостей о международной политике — читайте на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЕС
  • Финляндия
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar