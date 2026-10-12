Сразу 1600 новых позиций: Каллас раскрыла содержание крупнейшего с 2022 года пакета санкций
Каллас: ЕС включит 1600 компаний и физлиц в 22-й пакет санкций против России
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Евросоюз намерен 12 октября окончательно утвердить 22-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает включение в чёрные списки 1600 компаний и физических лиц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Основная часть новых ограничений будет направлена против российского оборонно-промышленного комплекса. По словам Каллас, министры согласуют внесение в санкционные перечни ещё 1600 позиций, связанных с этой отраслью. Решение планируется принять в ходе сегодняшнего заседания.
Кроме того, рестрикции затронут участников выборов в Государственную думу, проходивших в Донбассе и Новороссии. Руководитель дипломатической службы ЕС отдельно обозначила эту категорию лиц среди тех, кто попадёт под ограничения.
Новый пакет уже прошёл предварительное согласование на уровне постоянных представителей государств Евросоюза. Теперь документ должен получить окончательное одобрение глав внешнеполитических ведомств объединения.
Ранее Life.ru сообщал, что ещё в августе Каллас анонсировала крупнейшее с 2022 года расширение антироссийских санкций. Тогда глава евродипломатии заявила, что число российских граждан, компаний и организаций под ограничениями ЕС увеличится примерно на треть. При этом содержание готовящихся мер она не раскрыла. Позднее, 7 октября, послы стран ЕС согласовали новый пакет, после чего документ направили для окончательного утверждения. Уже 10 октября Каллас выступила против решения США ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива. Она заявила, что Брюссель не последует примеру Вашингтона и продолжит санкционное давление. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию главы европейской дипломатии.
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