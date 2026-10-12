Сразу 1600 новых позиций: Каллас раскрыла содержание крупнейшего с 2022 года пакета санкций

Евросоюз намерен 12 октября окончательно утвердить 22-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает включение в чёрные списки 1600 компаний и физических лиц. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Основная часть новых ограничений будет направлена против российского оборонно-промышленного комплекса. По словам Каллас, министры согласуют внесение в санкционные перечни ещё 1600 позиций, связанных с этой отраслью. Решение планируется принять в ходе сегодняшнего заседания.

Кроме того, рестрикции затронут участников выборов в Государственную думу, проходивших в Донбассе и Новороссии. Руководитель дипломатической службы ЕС отдельно обозначила эту категорию лиц среди тех, кто попадёт под ограничения.

Новый пакет уже прошёл предварительное согласование на уровне постоянных представителей государств Евросоюза. Теперь документ должен получить окончательное одобрение глав внешнеполитических ведомств объединения.