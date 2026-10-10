Захарова заявила, что рыба начинает вонять с головы, а ЕС — с Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила главе европейской дипломатии Кае Каллас после её критики решения США ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива.

«Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat — рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС — с Каллас», — сказала Захарова ТАСС.

Поводом для комментария стало заявление Каллас о российско-американской договорённости по дизелю. Глава евродипломатии утверждает, что приостановка части американских ограничений обеспечит Москве дополнительные доходы.

Ранее Каллас выступила против сделки Москвы и Вашингтона по дизельному топливу и анонсировала новый пакет санкций ЕС. По её словам, европейские страны не собираются вслед за США смягчать давление на Россию. Ожидается, что очередные ограничения будут направлены прежде всего против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.