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Опубликовано 21 октября, 17:32

Дело идёт к завершению украинского конфликта, заявил Ушаков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинский конфликт движется к завершению, однако насколько близок этот момент, пока сказать сложно. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ИС «Вести».

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идёт к этому», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования.

Заявление прозвучало на фоне очередного раунда российско-американских переговоров. 21 октября Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который накануне обсуждал возможные условия завершения конфликта с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло.

Переговоры Путина и Уиткоффа в Константиновском дворце продолжались более трёх часов. Основной темой встречи стало украинское урегулирование. Американский представитель привёз в Россию документы с предложениями по завершению конфликта, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнёрами.

Путин на встрече с Уиткоффом поблагодарил Трампа за внимание к теме Украины
Путин на встрече с Уиткоффом поблагодарил Трампа за внимание к теме Украины

При этом Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Он предложил российскому президенту рассмотреть такую возможность. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио признал, что главным препятствием для достижения соглашения остаются территориальные разногласия. По его словам, Вашингтон пытается постепенно сблизить позиции сторон, передавая предложения между Москвой и Киевом.

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Николь Вербер
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