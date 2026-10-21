Дело идёт к завершению украинского конфликта, заявил Ушаков

Украинский конфликт движется к завершению, однако насколько близок этот момент, пока сказать сложно. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков ИС «Вести».

«Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идёт к этому», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования.

Заявление прозвучало на фоне очередного раунда российско-американских переговоров. 21 октября Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который накануне обсуждал возможные условия завершения конфликта с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло.