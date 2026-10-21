Путин заявил Уиткоффу о готовности России помочь с урегулированием вокруг Ирана

Россия готова подключиться к урегулированию кризиса вокруг Ирана, если её помощь окажется востребована. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Российский лидер предложил представителю Вашингтона поделиться своим видением ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание Путин уделил событиям вокруг Ирана и возможным путям выхода из кризиса.

«Если бы вы сочли возможным, мне было бы, конечно, в высшей степени интересно узнать и ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Ирана. Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем это», — сказал президент России.

Ранее Владимир Путин начал переговоры со Стивом Уиткоффом с обсуждения украинского урегулирования. Президента России заинтересовали итоги состоявшихся накануне в Норвегии консультаций США с представителями Киева и европейских стран. Кроме того, российский лидер выразил благодарность Дональду Трампу за внимание к поиску путей завершения конфликта. Путин напомнил, что во время их последней беседы американский президент особо выделял необходимость урегулирования ситуации на Украине.

Уиткофф, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за освобождение американца Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в России. Путин сообщил, что тот уже находится в аэропорту Пулково.