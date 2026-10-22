Песков предупредил о вреде «мегафонной дипломатии» после визита Уиткоффа

Кремль не намерен публично раскрывать содержание новых предложений по украинскому урегулированию, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привёз из Осло. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что обсуждение деталей переговоров может навредить дипломатическому процессу.

«Посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Мегафонная дипломатия может навредить, и тем более публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить», — пояснил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, появились ли после визита Уиткоффа изменения в позициях сторон, способные приблизить урегулирование конфликта. Вместо раскрытия подробностей он посоветовал обратиться к заявлениям помощника президента РФ Юрия Ушакова, сделанным накануне по итогам переговоров.

21 октября Владимир Путин провёл встречу с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Разговор продолжался около трёх часов. Американский представитель передал российскому лидеру предложения, подготовленные после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Осло.

Ушаков позднее сообщил, что Вашингтон обратил внимание на некоторые новые подходы Киева и европейских стран. Однако, по оценке помощника президента, полезного для урегулирования конфликта в них оказалось немного. При этом российская сторона выразила готовность вернуться к трёхсторонним переговорам в ноябре.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин выразил готовность возобновить трёхсторонние переговоры России, США и Украины в десятых числах ноября. По словам Ушакова, центральной темой возможной встречи станет формирование системы безопасности России и Украины после завершения конфликта.