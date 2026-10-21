«Привёл Трампа в ярость»: Уиткофф и Кушнер устроили Зеленскому разнос

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отчитал​и Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес Дональда Трампа. Во время переговоров в Осло они предупредили украинского политика, что его поведение привело главу Белого дома в ярость, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

По информации издания, американские представители выразили недовольство тем, как Зеленский реагирует на критику Трампа. Они дали понять, что его публичные выпады лишь усугубляют напряжённость в отношениях Киева и Вашингтона.

Сам Зеленский во время разговора пытался возражать и отказывался от некоторых своих прежних высказываний в адрес американского президента. Однако, как считает собеседник NYT, украинский политик в итоге уловил посыл представителей Белого дома.

Это стало заметно уже на пресс-конференции по итогам переговоров 20 октября. По оценке источника газеты, Зеленский значительно снизил градус критики Вашингтона и высказывался об американской стороне гораздо сдержаннее.

Во встрече в Осло участвовали Уиткофф, Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб. Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно из-за болезни. Официально участники назвали переговоры конструктивными и сообщили о продвижении в обсуждении украинского урегулирования.

Между тем 21 октября Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург и провёл переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась около трёх часов. Американский представитель передал российской стороне предложения, обсуждавшиеся накануне в Осло. По итогам консультаций помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва увидела в этих предложениях мало полезного для урегулирования конфликта. При этом российская сторона выразила готовность вернуться к трёхсторонним переговорам с США и Украиной в ноябре.