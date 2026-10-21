Уиткофф заявил о намерении Трампа добиться всеобъемлющего мира на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен добиться полного завершения украинского конфликта и заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в социальной сети X на фоне состоявшихся в Санкт-Петербурге переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Хотя ещё предстоит провести важную работу, президент Трамп по-прежнему настроен добиться окончания этой войны и достижения всеобъемлющего, устойчивого мира, который послужит обеспечению безопасности и процветания на поколения вперёд», — написал американский дипломат.

Заявление прозвучало после нового раунда консультаций Вашингтона с Москвой, Киевом и европейскими странами. Уиткофф ранее сообщил о продвижении переговорного процесса и выразил надежду на возобновление трёхсторонних встреч России, США и Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Стив Уиткофф провели в Константиновском дворце Санкт-Петербурга переговоры продолжительностью около трёх часов. Американский представитель привёз документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнёрами. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить трёхсторонние переговоры ориентировочно с 10 ноября. Возможной площадкой для нового раунда рассматривается Абу-Даби.

При этом накануне переговоров с Путиным Уиткофф встретился в Осло с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что участникам удалось найти некоторые «элементы мира», которые американский спецпосланник должен был представить российской стороне. Он также отметил продвижение переговоров на техническом уровне, несмотря на сохраняющиеся публичные разногласия.