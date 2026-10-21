The Atlantic: Трамп хочет заключить мир по Украине на саммите G20 в декабре

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной на саммите G20, который пройдёт в декабре в Майами. Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, американский лидер хотел бы лично присутствовать на церемонии заключения договорённостей между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным журнала, идеальным сроком для урегулирования конфликта Трамп считает середину декабря. Он представляет себе, как стоит между российским президентом и Зеленским в момент подписания соглашения. При этом ради достижения результата глава Белого дома может усилить давление на Киев.

Церемония, согласно этому сценарию, могла бы состояться на территории принадлежащего Трампу гольф-курорта в Майами, где запланировано проведение саммита «Большой двадцатки» 14–15 декабря.

Однако пока нет договорённостей ни о подписании мирного соглашения, ни о встрече Путина и Зеленского на полях саммита. Участие российского президента в мероприятии также остаётся под вопросом.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы видеть Путина на встрече G20, но не знает, приедет ли российский лидер. В Кремле, в свою очередь, подчёркивали, что окончательное решение о поездке в Майами пока не принято.

Дополнительным препятствием остаётся вопрос представительства украинской стороны. 19 октября Трамп высказал мнение, что переговоры от Украины должен вести не Зеленский, а другой представитель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москве важно наличие легитимного переговорщика, готового взять на себя ответственность за решения по урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Переговоры продолжались более трёх часов. По словам Ушакова, стороны подробно обсудили перспективы возвращения к трёхстороннему формату и сигналы, поступившие из Вашингтона.