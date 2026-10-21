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Опубликовано 21 октября, 19:30

The Atlantic: Трамп хочет заключить мир по Украине на саммите G20 в декабре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной на саммите G20, который пройдёт в декабре в Майами. Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, американский лидер хотел бы лично присутствовать на церемонии заключения договорённостей между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По данным журнала, идеальным сроком для урегулирования конфликта Трамп считает середину декабря. Он представляет себе, как стоит между российским президентом и Зеленским в момент подписания соглашения. При этом ради достижения результата глава Белого дома может усилить давление на Киев.

Церемония, согласно этому сценарию, могла бы состояться на территории принадлежащего Трампу гольф-курорта в Майами, где запланировано проведение саммита «Большой двадцатки» 14–15 декабря.

Однако пока нет договорённостей ни о подписании мирного соглашения, ни о встрече Путина и Зеленского на полях саммита. Участие российского президента в мероприятии также остаётся под вопросом.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы видеть Путина на встрече G20, но не знает, приедет ли российский лидер. В Кремле, в свою очередь, подчёркивали, что окончательное решение о поездке в Майами пока не принято.

Дополнительным препятствием остаётся вопрос представительства украинской стороны. 19 октября Трамп высказал мнение, что переговоры от Украины должен вести не Зеленский, а другой представитель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москве важно наличие легитимного переговорщика, готового взять на себя ответственность за решения по урегулированию конфликта.

Дело идёт к завершению украинского конфликта, заявил Ушаков
Дело идёт к завершению украинского конфликта, заявил Ушаков

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. Об этом российский лидер заявил во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Переговоры продолжались более трёх часов. По словам Ушакова, стороны подробно обсудили перспективы возвращения к трёхстороннему формату и сигналы, поступившие из Вашингтона.

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Наталья Демьянова
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