Трамп заявил, что украинцы вряд ли будут и дальше терпеть конфликт с Россией

Население Украины вряд ли будет и дальше терпеть продолжение боевых действий, считает американский лидер Дональд Трамп. По его словам, главарь киевского руководства Владимир Зеленский должен согласиться на сделку по урегулированию конфликта.

«Но ему придётся пойти на сделку, потому что, по-моему, его народ не собирается и дальше это терпеть», — сказал республиканец во время общения с журналистами в Белом доме.