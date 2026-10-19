Главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог бы сохранить миллион украинцев, если бы вовремя прислушался к советам Вашингтона и согласился на урегулирование конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, отвечая на критику со стороны экс-комика.

Поводом стали слова Зеленского о том, что американский президент находится «не на той стороне истории». Журналисты попросили Трампа прокомментировать это высказывание. Глава Белого дома сначала переспросил, кто именно выступил с подобной оценкой, а затем резко ответил украинскому политику.

«Зеленский не знает, о чём говорит. Зеленский — это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», — сказал Трамп.

Напомним, с недавнего времени Зеленский часто подвергается жёсткой критике со стороны Трампа. Так, ранее республиканец усомнился в желании бывшего комика заключить мирное соглашение. По его мнению, Зеленский не заинтересован в прекращении войны, поскольку продолжает получать крупную финансовую помощь от европейских государств. Кроме того, Трамп признал, что Украина столкнулась с масштабными разрушениями и серьёзными потерями за время военного конфликта. Хозяин Белого дома подчеркнул, что украинская сторона лишилась значительной части территорий, а её мужское население сильно сократилось.