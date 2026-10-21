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Опубликовано 21 октября, 16:36

Ушаков заявил, что переговоры в Осло принесли мало пользы для урегулирования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В предложениях, обсуждавшихся представителями Украины и европейских стран в Осло, оказалось немного полезного для урегулирования конфликта. Такую оценку дал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф ознакомил российскую сторону с содержанием состоявшихся в норвежской столице переговоров.

Американский представитель рассказал о некоторых изменениях в позициях Киева и европейских участников консультаций. Однако, как отметил Ушаков, существенной пользы для поиска решения украинского кризиса российская сторона в этих предложениях не увидела.

Песков: Путин изучит предложения, которые Уиткофф привёз из Осло
Песков: Путин изучит предложения, которые Уиткофф привёз из Осло

Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и заявил о продвижении в обсуждении украинского урегулирования. Американский спецпосланник положительно оценил результаты консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями.

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Вероника Бакумченко
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