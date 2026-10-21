Ушаков заявил, что переговоры в Осло принесли мало пользы для урегулирования
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В предложениях, обсуждавшихся представителями Украины и европейских стран в Осло, оказалось немного полезного для урегулирования конфликта. Такую оценку дал помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф ознакомил российскую сторону с содержанием состоявшихся в норвежской столице переговоров.
Американский представитель рассказал о некоторых изменениях в позициях Киева и европейских участников консультаций. Однако, как отметил Ушаков, существенной пользы для поиска решения украинского кризиса российская сторона в этих предложениях не увидела.
Ранее Life.ru сообщал, что Стив Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и заявил о продвижении в обсуждении украинского урегулирования. Американский спецпосланник положительно оценил результаты консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями.
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