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Регион
Опубликовано 22 октября, 21:46

Путин: Россия не готовится к войне с Европой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не ведёт подготовку к военному конфликту с европейскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», — подчеркнул российский лидер.

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Ранее оставивший пост президента Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе Третьей мировой войны на фоне стремительного вооружения Европы. Политик обратил внимание на рост военных расходов европейских государств и расширение производства оружия, вспомнив принцип Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит. Вучич также выразил уверенность, что Владимир Путин не блефует, предупреждая о возможном ядерном ответе на прямое нападение на Россию. При этом, по его мнению, Москва не станет первой применять ядерное оружие.

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Юрий Лысенко
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