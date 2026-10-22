Путин: Россия не готовится к войне с Европой

Россия не ведёт подготовку к военному конфликту с европейскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», — подчеркнул российский лидер.

Ранее оставивший пост президента Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе Третьей мировой войны на фоне стремительного вооружения Европы. Политик обратил внимание на рост военных расходов европейских государств и расширение производства оружия, вспомнив принцип Чехова о ружье, которое обязательно выстрелит. Вучич также выразил уверенность, что Владимир Путин не блефует, предупреждая о возможном ядерном ответе на прямое нападение на Россию. При этом, по его мнению, Москва не станет первой применять ядерное оружие.