Полянский: РФ видит всё больше свидетельств системной подготовки Европы к войне

Москва получает всё больше свидетельств того, что европейские страны готовятся к возможному военному противостоянию с Россией на системном уровне. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, выступая на заседании Постоянного совета организации, слова дипломата приводит РИА «Новости».

По его оценке, последние решения Евросоюза свидетельствуют о намерении Брюсселя продолжать украинский конфликт, а не искать пути его урегулирования. Особое внимание дипломат уделил итогам недавнего саммита ЕС. По словам Полянского, европейские лидеры сосредоточились на финансировании Киева, военных поставках и новых ограничениях против Москвы, тогда как обсуждение общей архитектуры безопасности с Россией фактически не ведётся.

«Заметным событием прошедшей недели стал саммит Европейского союза. По его итогам стал очевиден осознанный курс Брюсселя на дальнейшее затягивание украинского конфликта», — заявил постпред.

Полянский поставил под сомнение эффективность санкционной политики ЕС. Он напомнил, что европейские страны уже приняли многочисленные пакеты ограничений, однако, по его оценке, эти меры не приблизили завершение конфликта и не привели к ожидаемому их авторами обрушению российской экономики.

«Экономика России не рухнула, как обещали авторы санкций, а адаптировалась и вполне успешно развивается», — подчеркнул дипломат.

При этом, считает Полянский, экономические последствия ограничений ощущают сами европейцы. В частности, он указал на рост расходов, связанных с энергоресурсами, финансовыми операциями и поставками технологий. По его мнению, дальнейшее финансирование Украины может потребовать от стран ЕС сокращения других бюджетных статей, включая социальные расходы.

Российский постпред также заявил, что Москва по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование конфликта. Однако перспективы переговоров он связал с готовностью Киева и европейских государств пересмотреть свои подходы и учитывать интересы безопасности России.