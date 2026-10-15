Полянский: Россия вынуждена реагировать на опасные манёвры НАТО у границ

Учения НАТО по отработке применения ядерного оружия вблизи российских границ вынуждают Москву готовить военные ответные меры. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Дипломат обратил внимание на старт ежегодных манёвров Steadfast Noon, в которых задействованы военнослужащие 17 государств Североатлантического альянса. По его словам, авиация стран НАТО отрабатывает выполнение задач, связанных с применением ядерного оружия, в непосредственной близости от России.

«Разумеется, мы вынуждены готовить на подобные провокации адекватный военный ответ. Так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство», — подчеркнул Полянский.

Российский постпред также поставил под сомнение способность руководства альянса объективно оценивать последствия подобных действий. Он задался вопросом, осознают ли в Брюсселе, насколько опасным может оказаться дальнейшее наращивание военной активности.

По словам Полянского, такие учения способны привести к прямому ядерному столкновению в Европе. Дипломат предупредил, что подобный сценарий представляет угрозу безопасности всего континента.

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО собирает военнослужащих 17 стран для участия в ядерных учениях Steadfast Noon. Манёвры были анонсированы на октябрь, а одним из районов их проведения стала Италия.