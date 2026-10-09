В НАТО заявили, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России

НАТО пытается убедить Москву, что предстоящие ядерные манёвры в Италии не несут угрозы. Такая позиция прозвучала после того, как российская сторона предупредила альянс о возможных ударах по его территории и упомянула ядерный арсенал, сообщает Politico.

Речь идёт об учениях Steadfast Noon, которые пройдут с 13 по 23 октября. В них будут участвовать 17 стран НАТО. Глава ядерной политики альянса Нассима Барроуз заявила, что ежегодный характер манёвров делает их предсказуемыми и снижает вероятность ошибочной оценки происходящего. По её словам, НАТО рассчитывает таким образом поддерживать готовность союзных сил и безопасность своего ядерного потенциала. При этом в альянсе подчёркивают, что реальные ядерные боеприпасы во время тренировок использоваться не будут.

Учения будут включать практическую подготовку. Американский полковник Дэвид Булл сообщил, что военные отработают сценарии от имитации тревоги до полётов. В манёврах задействуют самолёты двойного назначения и наземные подразделения, которые будут тренироваться в погрузке, заправке и обслуживании воздушных судов.

При этом нынешние манёвры пройдут на фоне недавнего конфликта вокруг Калининградской области. После августовских учений НАТО Москва направила альянсу предупреждение о возможных последствиях попытки изолировать российский эксклав. В опубликованном российскими дипломатическими представительствами заявлении говорилось о готовности использовать весь арсенал, включая ядерное оружие.

Ранее постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия не станет медлить с ответом, если НАТО предпримет против неё недружественные действия. По словам дипломата, Москва ни на кого не нападает и никому не угрожает. При этом российская сторона не может закрывать глаза на то, что альянс прорабатывает планы прямого военного столкновения с Россией и моделирует сценарии блокады Калининградской области.