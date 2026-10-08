«Наш ответ не заставит себя ждать»: Полянский предостерёг НАТО от точки невозврата

Россия не станет медлить с ответом, если НАТО предпримет против неё недружественные действия. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

«Наш ответ на любые недружественные шаги не заставит себя ждать», — обратился он к коллегам по ОБСЕ.

По словам дипломата, Москва ни на кого не нападает и никому не угрожает. При этом российская сторона не может закрывать глаза на то, что альянс прорабатывает планы прямого военного столкновения с Россией и моделирует сценарии блокады Калининградской области.

Полянский призвал оппонентов не проверять терпение России на прочность. Он предостерёг их от действий, которые способны подтолкнуть Европу к точке невозврата.

Ранее Life.ru рассказывал, что Полянский в интервью RT заявил о серьёзном отношении Москвы к угрозам в адрес Калининграда. По его словам, в России внимательно воспринимают высказывания политиков Польши и стран Балтии об этом регионе. Эти заявления учитывают при планировании мер безопасности.